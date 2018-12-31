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  • Son Güncelleme: 31.12.2018 12:58

Beşiktaş'ta dev operasyon! Şenol Güneş'in transfer listesi belli oldu!

Süper Lig'in 4 büyük takımı da ara transfer dönemini boş geçirmemek için çalışmalarına devam ediyor. Beşiktaş'ta da transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Şenol Güneş Burak Yılmaz'ın yanı sıra sürpriz isimleri de kadrosuna katmak istiyor. İşte Güneş'in transfer listesi...

Şenol Güneş'in transfer listesi belli oldu!

Şenol Güneş'in forvete istediği Burak Yılmaz'la prensipte anlaşan Beşiktaş yönetimi, bu transferi gerçekleştirmek için oyuncunun kulübüyle yaşadığı sorunları çözmesini bekliyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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