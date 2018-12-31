Beşiktaş'ta dev operasyon! Şenol Güneş'in transfer listesi belli oldu! Süper Lig'in 4 büyük takımı da ara transfer dönemini boş geçirmemek için çalışmalarına devam ediyor. Beşiktaş'ta da transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Şenol Güneş Burak Yılmaz'ın yanı sıra sürpriz isimleri de kadrosuna katmak istiyor. İşte Güneş'in transfer listesi...

Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'ta dev operasyon! Şenol Güneş'in transfer listesi belli oldu!