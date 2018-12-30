G.Saray'ın satış listesine koyduğu Serdar Aziz için Fenerbahçe devreye girdi. Ancak F.Bahçe yönetimi Galatasaray'ın 4 milyon Euro bonservis bedeli istediği 28 yaşındaki yıldız için aceleci davranmayacak. Serdar'ın kulübüyle yaşadığı problemi lehine çevirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, transferi bonservis ödemeden bitirmek istiyor. Kanarya, bunun için de Serdar'ın G.Saray'la yapacağı görüşmeleri yakında n takip ediyor. F.Bahçe'nin b planı ise Serdar için Ozan Tufan'ı takasta kullanmak.
GÖZLER TERİM'İN KARARINDA
Serdar Aziz, Fatih Terim'den özür dileyeceğini açıkladı. Eğer Terim, Serdar'ın özrünü kabul etmezse Fenerbahçe transferde gaza basacak.
GÖZLER TERİM'İN KARARINDA
Serdar Aziz, Fatih Terim'den özür dileyeceğini açıkladı. Eğer Terim, Serdar'ın özrünü kabul etmezse Fenerbahçe transferde gaza basacak.
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