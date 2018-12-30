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’ın 4 milyon Euro bonservis istediği 28 yaşındaki savunmacı için yönetimi, ‘bekle-gör’ taktiği uygulayacak.

Fenerbahçe Serdar için pusuda
G.Saray'ın satış listesine koyduğu için devreye girdi. Ancak F.Bahçe yönetimi 'ın 4 milyon Euro bonservis bedeli istediği 28 yaşındaki yıldız için aceleci davranmayacak. Serdar'ın kulübüyle yaşadığı problemi lehine çevirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, i bonservis ödemeden bitirmek istiyor. Kanarya, bunun için de Serdar'ın G.Saray'la yapacağı görüşmeleri yakında n takip ediyor. F.Bahçe'nin b planı ise Serdar için 'ı takasta kullanmak.

GÖZLER TERİM'İN KARARINDA
Serdar Aziz, 'den özür dileyeceğini açıkladı. Eğer Terim, Serdar'ın özrünü kabul etmezse Fenerbahçe transferde gaza basacak.

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