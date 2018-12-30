Dimitrios Pelkas Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin sezon başında teklif yaptığı ancak anlaşamadığı PAOK'un yıldızı Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe-Real Madrid arasında oynanan THY Euroleague maçını izlemek için İstanbul'a geldi. Yunan oyuncunun daha sonra sarı-lacivertli yetkililerle transfer görüşmesi yaptığı da iddia edildi.

30 Aralık 2018 Pazar, 08:39:10 Güncelleme: 08:40:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





