Dimitrios Pelkas Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin sezon başında teklif yaptığı ancak anlaşamadığı PAOK'un yıldızı Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe-Real Madrid arasında oynanan THY Euroleague maçını izlemek için İstanbul'a geldi. Yunan oyuncunun daha sonra sarı-lacivertli yetkililerle transfer görüşmesi yaptığı da iddia edildi.
30 Aralık 2018 Pazar, 08:39:10
Güncelleme: 08:40:04
Sezona büyük umutlarla başlayan ancak ligin ilk yarısı 17. sırada düşme hattında tamamlayarak taraftarına haya kırılığı yaşatan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
Teknik direktör Ersun Yanal ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak ikinci yarıda çıkışa geçmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde hem devre arası hem de yeni sezon için kadroda büyük bir revizyonun yaşanması bekleniyor.
Fenerbahçe yönetimi, bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren dün akşam ise sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
Futbol Arena'nın haberine göre, adı geçtiğimiz sezon da sarı-lacivertliler ile anılan yıldız oyuncu, dün THY Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe - Real Madrid maçını izlemek için tribünde yer aldı.
PAOK'un 24 yaşındaki orta sahası Dimitris Pelkas, sosyal medya hesabında Ülker Sports Arena'dan paylaşımda bulundu.