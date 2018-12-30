Süper Lig'in 2. yarısına güçlü takviyelerle girmek isteyen Fenerbahçe önceliği orta sahaya verdi. Orta sahanın liderliğini üstlenebilecek kalitede bir oyuncu arayan Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli belirlenen 3 adaydan birini takıma kazandırmak için İngiltere'ye kamp kuracak.
ÖNCELİK CESC FABREGAS'TA
Öncelik ise Chelsea ile son senesini yaşayan Fabregas'ta... Comolli, 31 yaşındaki İspanyol yıldızın menajeri ile görüşmeler yapacak. Bu görüşmelerde bire bir ilişkilerini de kullanarak işi bitirmeyi hedefliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.