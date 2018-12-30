Dirar& Aatif’a af çıktı

direktöraffedilmesiyönünde karar aldıve yönetime iletti. Yönetim debu talebi olumlu karşılayıncaiki futbolcu affedildi. Af açıklamasıresmisitesinden den yapıldı. Açıklamada"Her iki oyuncumuz dasezonu ikinci yarısıhazırlıkları kapsamında, futbolA takımımızınbaşlayacak,itibaren dedevam edecek devrearası kampına dahil edilmiştir"ifadesi kullanıldı.Ancakoyuncusuaf kararına rağmen başka takıma gitmekte ısrarcı olduğu da gelen haberler arasında.