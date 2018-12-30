Dirar& Aatif’a af çıktı

Teknik direktör Ersun Yanal, Dirar ve Aatif'ın affedilmesi yönünde karar aldı ve yönetime iletti. Yönetim de bu talebi olumlu karşılayınca iki futbolcu affedildi. Af açıklaması Fenerbahçe resmi sitesinden den yapıldı. Açıklamada "Her iki oyuncumuz da 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında, futbol A takımımızın 2 Ocak'ta Samandıra'da başlayacak, 3 Ocak'tan itibaren de Antalya'da devam edecek devre arası kampına dahil edilmiştir" ifadesi kullanıldı.
DİRAR GİTMEK İSTİYOR
Ancak F.Bahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar'ın af kararına rağmen başka takıma gitmekte ısrarcı olduğu da gelen haberler arasında.
DİRAR GİTMEK İSTİYOR
Ancak F.Bahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar'ın af kararına rağmen başka takıma gitmekte ısrarcı olduğu da gelen haberler arasında.
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