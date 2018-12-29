Türk futbolu için İlaç gibi proje

TFF Türk futbolunu içinde bulunduğu borç batağından kurtarmak için harekete geçti. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Bankalar Birliği ile kulüplerin mali yapılarını güçlendirmek için anlaşmaya vardı.
ORMAN: PROJEYİ DESTEKLİYORUZ
ANLAŞMAYA külüplerden destek yağdı. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman "Bu projeyi destekliyoruz. Sonuçlanması için de TFF ile birlikte çalışıyoruz. Bu çalışmaların da olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.
F.BAHÇE: HER KATKIYA HAZIRIZ
Fenerbahçe kulübü ise yaptığı açıklamada "Bu projenin devlet yetkililerimizce de destek görmesinden mutluyuz. Detaylarını merakla bekliyoruz. Üzerimize düşen katkıyı yapmaya da hazırız" denildi.
DEVLETİMİZİN ÖNDERLİĞİNDE ÖNEMLİ BİR ANLAŞMA
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz: TFF ve TBB arasındaki anlaşma çok önemli.
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, "TFF ve TBB arasında yapılan iş birliğini, Türk futbolunun geleceği için çok önemsiyoruz. Başarılar, sürdürülebilir ekonomik kaynakların doğru kullanımı ile gerçekleşir. Bu proje de ekonomik kaynakların kullanımı için çok doğru bir model" değerlendirmesinde bulundu.
SAĞLIKLI BİR YAPI
Cengiz "Galatasaray olarak devletimizin önderliğinde yapılan girişime destek verdik. Kulüpler sağlıklı yapıya kavuşacak" dedi.
NE DEDİLER?
MECNUN ODYAKMAZ (Sivasspor Başkan)ı: Çok sevindirici bir adım. Geçmişte kötü yönetilen kulüplerin ekonomisi için yeni bir yapılandırmaya gidiliyor.
EROL BEDİR (Kayserispor Başkan)ı: Kulüpler bu mali yapı ile devam edilemez. UEFA kriterlerine uyulması konusunda ciddi bir çalışma.
MEHMET YIĞINER (Ankaragücü Başkan)ı: Devletin kulüplere destek vermesini takdirle karşılıyorum. Bu proje gerçekleşirse kendi yağımızla kavrulabiliriz
HALİL KULLUK (Konyaspor Başkan)ı: TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in girişimi için mutluyum. Çünkü ekonomik olarak kulüpler zorda.
ALİ AY (Bursaspor Başkan)ı: Kulüplerin ekonomisinin toparlanması için bir şeyler yapılması gerekiyordu. Kulüpler için umut ışığı oldu.
ORMAN: PROJEYİ DESTEKLİYORUZ
ANLAŞMAYA külüplerden destek yağdı. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman "Bu projeyi destekliyoruz. Sonuçlanması için de TFF ile birlikte çalışıyoruz. Bu çalışmaların da olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.
F.BAHÇE: HER KATKIYA HAZIRIZ
Fenerbahçe kulübü ise yaptığı açıklamada "Bu projenin devlet yetkililerimizce de destek görmesinden mutluyuz. Detaylarını merakla bekliyoruz. Üzerimize düşen katkıyı yapmaya da hazırız" denildi.
DEVLETİMİZİN ÖNDERLİĞİNDE ÖNEMLİ BİR ANLAŞMA
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz: TFF ve TBB arasındaki anlaşma çok önemli.
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, "TFF ve TBB arasında yapılan iş birliğini, Türk futbolunun geleceği için çok önemsiyoruz. Başarılar, sürdürülebilir ekonomik kaynakların doğru kullanımı ile gerçekleşir. Bu proje de ekonomik kaynakların kullanımı için çok doğru bir model" değerlendirmesinde bulundu.
SAĞLIKLI BİR YAPI
Cengiz "Galatasaray olarak devletimizin önderliğinde yapılan girişime destek verdik. Kulüpler sağlıklı yapıya kavuşacak" dedi.
NE DEDİLER?
MECNUN ODYAKMAZ (Sivasspor Başkan)ı: Çok sevindirici bir adım. Geçmişte kötü yönetilen kulüplerin ekonomisi için yeni bir yapılandırmaya gidiliyor.
EROL BEDİR (Kayserispor Başkan)ı: Kulüpler bu mali yapı ile devam edilemez. UEFA kriterlerine uyulması konusunda ciddi bir çalışma.
MEHMET YIĞINER (Ankaragücü Başkan)ı: Devletin kulüplere destek vermesini takdirle karşılıyorum. Bu proje gerçekleşirse kendi yağımızla kavrulabiliriz
HALİL KULLUK (Konyaspor Başkan)ı: TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in girişimi için mutluyum. Çünkü ekonomik olarak kulüpler zorda.
ALİ AY (Bursaspor Başkan)ı: Kulüplerin ekonomisinin toparlanması için bir şeyler yapılması gerekiyordu. Kulüpler için umut ışığı oldu.
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