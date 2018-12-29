2019’da 7 Türk hakemi FIFA kokartı takacak

TFF, 2019 yılında FIFA kokartı takacak Türk hakemleri ilan etti. Buna göre Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler ve Ümit Öztürk 2019'da FIFA kokartı taşıyacak. Bu yıl FIFA kokartı bulunan Alper Ulusoy'un çıkarıldığı listeye, Ümit Öztürk eklendi.
SPOR TOTO 1. LİG'DE 90 YABANCI FORMA GİYDİ
1. Lig'de 2018-2019 sezonu ilk devresinde 16 takımda 90 yabancı oyuncu forma giyerken, Altınordu ile Eskişehirspor'da yabancı futbolcu mücadele etmedi. Adana Demirspor ile Osmanlıspor'un 8 yabancıya şans verdiği ligde, Adanaspor, Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Giresunspor ve İstanbulspor 7 yabancı futbolcu oynattı.
ŞOK! GAZİANTEPSPOR AMATÖR KÜMEDE...
TFF 2. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un kulüp başkanı Hasan Şahin, kendilerine çok sayıda puan silme ve küme düşme cezası verildiğini söyledi. Şahin, "Bu sezon aldığımız puan silme cezaları nedeniyle zaten küme düşeceğiz. Yeni sezonda da küme düşme cezası olacak. Başka cezalar gelmezse yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edeceğiz" dedi.
MUHSİN ERTUĞRAL MARİTZBURG UNİTED'DA
Türk teknik adam Muhsin Ertuğral, Güney Afrika'nın Maritzburg United takımıyla anlaştı. Maritzburg United kulübünden yapılan açıklamada, 59 yaşındaki teknik adamla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Mu- Ertuğral, Süper Lig'de son olarak 2009-2010 sezonunda Sivasspor'u çalıştırmıştı.
ERZURUMSPOR YENİ YILIN İLK GÜNÜ ANTALYA'DA!
Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor'un devre arası kamp programı belli oldu. Erzurum temsilcisi, ligde ikinci yarı öncesi 1 Ocak'ta Antalya'da başlayacağı hazırlıkları, 9 Ocak'a kadar burada sürdürecek. Sonrasında Erzurum'a dönülecek ve çalışmalara burda devam edecek. Erzurum'un 2. yarıdaki ilk maçı evinde Atiker Konya ile.
SPOR TOTO 1. LİG'DE 90 YABANCI FORMA GİYDİ
1. Lig'de 2018-2019 sezonu ilk devresinde 16 takımda 90 yabancı oyuncu forma giyerken, Altınordu ile Eskişehirspor'da yabancı futbolcu mücadele etmedi. Adana Demirspor ile Osmanlıspor'un 8 yabancıya şans verdiği ligde, Adanaspor, Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Giresunspor ve İstanbulspor 7 yabancı futbolcu oynattı.
ŞOK! GAZİANTEPSPOR AMATÖR KÜMEDE...
TFF 2. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un kulüp başkanı Hasan Şahin, kendilerine çok sayıda puan silme ve küme düşme cezası verildiğini söyledi. Şahin, "Bu sezon aldığımız puan silme cezaları nedeniyle zaten küme düşeceğiz. Yeni sezonda da küme düşme cezası olacak. Başka cezalar gelmezse yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edeceğiz" dedi.
MUHSİN ERTUĞRAL MARİTZBURG UNİTED'DA
Türk teknik adam Muhsin Ertuğral, Güney Afrika'nın Maritzburg United takımıyla anlaştı. Maritzburg United kulübünden yapılan açıklamada, 59 yaşındaki teknik adamla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Mu- Ertuğral, Süper Lig'de son olarak 2009-2010 sezonunda Sivasspor'u çalıştırmıştı.
ERZURUMSPOR YENİ YILIN İLK GÜNÜ ANTALYA'DA!
Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor'un devre arası kamp programı belli oldu. Erzurum temsilcisi, ligde ikinci yarı öncesi 1 Ocak'ta Antalya'da başlayacağı hazırlıkları, 9 Ocak'a kadar burada sürdürecek. Sonrasında Erzurum'a dönülecek ve çalışmalara burda devam edecek. Erzurum'un 2. yarıdaki ilk maçı evinde Atiker Konya ile.
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