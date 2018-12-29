Bugünkü
Takvim

için geliyor

’yı istiyor. yönetimi 10 milyon Euro’nun altına düşmek istemiyor. Ama satılırsa Beşiktaş 1 değil 2 stoper alacak.

Monaco Vida için geliyor
İddialı kadrosuna rağmen Fransa Ligi'nde zor günler geçiren Monaco büyük sıkıntı yaşadığı savunmasına takviye yapmak istiyor. Monacolu yetkililer Beşiktaş ile İstanbul'da pazarlığa oturacak.

GÜNEŞ'İN FİKRİ SORULACAK
Ancak Beşiktaş için bir problem var. Beşiktaş Vida'nın satışına onay verirse 1 değil 2 stoper alacak. Son kararı ise Şenol Güneş'in vermesi bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriMonaco Vida için geliyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri