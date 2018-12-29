Monaco Vida için geliyor

İddialı kadrosuna rağmen Fransa Ligi'nde zor günler geçiren Monaco büyük sıkıntı yaşadığı savunmasına takviye yapmak istiyor. Monacolu yetkililer Beşiktaş ile İstanbul'da pazarlığa oturacak.



GÜNEŞ'İN FİKRİ SORULACAK

Ancak Beşiktaş için bir problem var. Beşiktaş Vida'nın satışına onay verirse 1 değil 2 stoper alacak. Son kararı ise Şenol Güneş'in vermesi bekleniyor.