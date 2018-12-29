Tolgay için af umudu var

Beşiktaş'ta bir süredir kadro dışı olan Tolgay Arslan'da yeni bir gelişme yaşandı. Tolgay'ın teknik heyet ve takım arkadaşlarından özür dileyerek takıma dönmek istediği belirtildi.
KRİTİK GÜNLER!
Kulübe yakın kaynaklara göre Şenol Güneş bu özrü kabul ederse Tolgay, devre arası kampında yer alacak. Güneş'in Tolgay ile ilgili kararını birkaç gün içinde vermesi bekleniyor.
KRİTİK GÜNLER!
Kulübe yakın kaynaklara göre Şenol Güneş bu özrü kabul ederse Tolgay, devre arası kampında yer alacak. Güneş'in Tolgay ile ilgili kararını birkaç gün içinde vermesi bekleniyor.
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