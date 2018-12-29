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Tolgay için af umudu var

özrünü kabul ederse Tolgay na katılacak.

Tolgay için af umudu var
Beşiktaş'ta bir süredir kadro dışı olan Tolgay Arslan'da yeni bir gelişme yaşandı. Tolgay'ın teknik heyet ve takım arkadaşlarından özür dileyerek takıma dönmek istediği belirtildi.

KRİTİK GÜNLER!
Kulübe yakın kaynaklara göre Şenol Güneş bu özrü kabul ederse Tolgay, nda yer alacak. Güneş'in Tolgay ile ilgili kararını birkaç gün içinde vermesi bekleniyor.

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