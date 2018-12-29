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Hedef 4 milyon euro

, 28 yaşındaki ’i satış listesine koydu.. . Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli oyuncudan 4 milyon Euro gelir bekliyor.

Hedef 4 milyon euro
Galatasaray, sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan Serdar Aziz ile bağlarını tamamen kopardı... Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli stoperi satış listesine koydu. Cimbom, yıldız oyuncunun satışından yaklaşık 4 milyon Euro gelir bekliyor... Fatih Terim, son 3 maçta sakatlığını öne sürerek oynamayan Serdar Aziz'i gözden çıkarmıştı.

10 MİLYONU REDDETMİŞTİ
yönetimi, sezon başında Serdar Aziz için Suudi Arabistan'dan gelen 10 milyon Euro'luk teklifi kabul etmemişti. Yönetim, bu defa teklife sıcak bakıyor ama , 'a gitmek istemiyor.

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