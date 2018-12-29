Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin İngiltere piyasasında hem kulüpler hem de oyuncuların menacerleriyle sıkı temasta olduğu ortaya çıktı. Manchester United'la Fellaini'nin krilanması konusunda bir ön görüşme yapan Comolli'nin Chelsea'nin İspanyol yıldızı Fabregas'la da görüştüğü ortaya çıktı.
MENAJERİYLE TEMAS KURULDU
Chelsea'yle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İspanyol yıldızın sözleşmesinin karşılıklı olarak fesh edilmesinin gündeme geldiği belirlendi. Fabregas'ın menajerinin de Comolli'yle görüştüğü öğrenildi.
SARRİ İLE SORUNLAR YAŞIYOR
Fabregas'ın, Teknik Direktör Sarri ile anlaşamadığı ve bu nedenle Chelsea'de forma şansı bulmakta zorlandığı ifade edildi. İspanyol yıldız ligde bu sezon 5 kez forma giydi toplamda da 14 maç oynadı.
MARCA DA GİDECEĞİNİ YAZDI
Marca Gazetesi de İspanyol yıldızın Chelsea'de mutsuz olduğunu ve kulüple sözleşmesinin fesh edilmesinin an meselesi olduğunu yazdı. Fabregas'ın Monaco ile de temas halinde olduğu iddia edildi.
MENAJERİYLE TEMAS KURULDU
Chelsea'yle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İspanyol yıldızın sözleşmesinin karşılıklı olarak fesh edilmesinin gündeme geldiği belirlendi. Fabregas'ın menajerinin de Comolli'yle görüştüğü öğrenildi.
SARRİ İLE SORUNLAR YAŞIYOR
Fabregas'ın, Teknik Direktör Sarri ile anlaşamadığı ve bu nedenle Chelsea'de forma şansı bulmakta zorlandığı ifade edildi. İspanyol yıldız ligde bu sezon 5 kez forma giydi toplamda da 14 maç oynadı.
MARCA DA GİDECEĞİNİ YAZDI
Marca Gazetesi de İspanyol yıldızın Chelsea'de mutsuz olduğunu ve kulüple sözleşmesinin fesh edilmesinin an meselesi olduğunu yazdı. Fabregas'ın Monaco ile de temas halinde olduğu iddia edildi.
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