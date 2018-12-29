Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 29.12.2018 19:11

sahnede! 1 gol, 1 asist

Roma, 'in 1 gol, 1 asistle yıldızlaştığı Serie A maçında deplasmanda Parma'yı 2-0 mağlup etti.



İtalya Serie A'nın 19'uncu haftasında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Parma'nın konuğu oldu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriCengiz Ünder sahnede! 1 gol, 1 asist
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar