Ara transfer döneminde kadrosunda ciddi anlamda rotasyona gidecek olan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in istediği üzerine stoper arayışlarını yoğunlaştırdı. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Beşiktaş'ın stoper mevkisi için ilk düşündüğü isim Milan'da forma giyen Cristian Zapata.
- Spor
- 29.12.2018
- Gazete
Beşiktaş'ta favori Zapata plase Semedo
Stoper arayan Beşiktaş, sözleşmesi 2019 Haziran’ında sona erecek olan Kolombiyalı stoper Zapata için Milan ile temasa geçti. Diğer aday ise Huesca’nın Portekizli stoperi Ruben Semedo. 24 yaşındaki oyuncunun bonservis ücreti de oldukça uygun...
Ara transfer döneminde kadrosunda ciddi anlamda rotasyona gidecek olan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in istediği üzerine stoper arayışlarını yoğunlaştırdı. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Beşiktaş'ın stoper mevkisi için ilk düşündüğü isim Milan'da forma giyen Cristian Zapata.
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