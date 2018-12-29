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'ta favori Zapata plase Semedo

Stoper arayan , sözleşmesi ’ında sona erecek olan Kolombiyalı stoper Zapata için Milan ile temasa geçti. Diğer aday ise ’nın Portekizli stoperi . 24 yaşındaki oyuncunun bonservis ücreti de oldukça uygun...



Ara transfer döneminde kadrosunda ciddi anlamda rotasyona gidecek olan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in istediği üzerine stoper arayışlarını yoğunlaştırdı. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Beşiktaş'ın stoper mevkisi için ilk düşündüğü isim Milan'da forma giyen Cristian Zapata.

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