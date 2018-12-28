Trabzon’da ilk hedef Kabore

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken öncelik, Onazi'nin sezonu kapatması sonrası ön libero bölgesine verilecek. Fırtına'da teknik direktör Ünal Karaman'ın isteği üzerine transfer çalışmalarına devam ediyor. Krasnodarlı Charles Kabore için girişimler başlıyor.
BONSERVİSİ 4 MİLYON
Kabore'nin ön libero dışında stoperde de oynayabiliyor olması onu daha da cazip kılıyor. Trabzonspor 4 milyon Euro'luk bonservisi indirmeye çalışacak.
BONSERVİSİ 4 MİLYON
Kabore'nin ön libero dışında stoperde de oynayabiliyor olması onu daha da cazip kılıyor. Trabzonspor 4 milyon Euro'luk bonservisi indirmeye çalışacak.
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