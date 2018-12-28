Son yılların en hareketli ara transfer dönemini geçirmeye hazırlanan Fenerbahçe'de bomba bir isim kulislerde dolaşıyor... Özellikle orta alana flaş isimler almak isteyen Sarı-Lacivertliler, Manchester United formasını giyen Marouanne Fellaini'nin peşine düştü. Resmi görüşmeler başladı.
SOLSKJAER ONU İSTEMİYOR
Yönetim ilk olarak İngiliz devi ile masaya oturdu. Alınan bilgilere göre takımın yeni teknik patronu Ole Gunnar Solskjaer kadroda düşünmediği Fellaini'nin gönderilmesine onay verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.