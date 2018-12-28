yılların en hareketli ara transfer dönemini geçirmeye hazırlanan'de bomba bir isim kulislerde dolaşıyor... Özellikle orta alana flaş isimler almak isteyen Sarı-Lacivertliler,formasını giyen'nin peşine düştü. Resmi görüşmeler başladı.ilk olarakdevi ile masaya oturdu. Alınan bilgilere göre takımın yeni teknik patronukadroda düşünmediği'nin gönderilmesine onay verdi.