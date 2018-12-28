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ikna etti Love ayrılıyor

’ta kadroda düşünülmeyen lı forvet 500 bin bonservisle ’a transfer oluyor...

Beşiktaş ikna etti Love ayrılıyor
Beşiktaş'ta teknik direktör tarafından kadroda düşünülmeyen Vagner Love ile yollar ayrılıyor... Sezon başında tüm baskılara rağmen ayrılığı kabul etmeyen lı forvet, devre arasının gelmesiyle ülkesinin takımı ile anlaştı. Kısa bir süre içinde Love'ın Corinthias ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar, 33 yaşındaki forvet için Brezilya kulübünden 500 bin bonservis bedeli alacak.

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