Beşiktaş ikna etti Love ayrılıyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş tarafından kadroda düşünülmeyen Vagner Love ile yollar ayrılıyor... Sezon başında tüm baskılara rağmen ayrılığı kabul etmeyen Brezilyalı forvet, devre arasının gelmesiyle ülkesinin Corinthias takımı ile anlaştı. Kısa bir süre içinde Love'ın Corinthias ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar, 33 yaşındaki forvet için Brezilya kulübünden 500 bin Euro bonservis bedeli alacak.
- Spor
- 28.12.2018
- Gazete
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