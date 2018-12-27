Beşiktaş'tan flaş hamle... Siyah-Beyazlı yönetim sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve hakkında takımdan ayrılacağı yönünde iddialar çıkan teknik direktör Şenol Güneş'e yeni kontrat önerileceğini resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Yönetimden yapılan açıklamada Güneş'e inançlarının tam olduğu belirtilirken, "Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır. Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz." denildi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş yönetimi ile Şenol Güneş'in kısa süre içinde bir araya gelmesi ve yeni sözleşme için masaya oturması bekleniyor. Adı A Milli Takım ile de anılan Güneş'in yönetimin teklifine nasıl bir yanıt vereceği ise büyük bir merak konusu.
EN KÖTÜ DÖNEMİNİ GEÇİRİYOR!
Kartal'ın başında iki lig şampiyonluğu yaşayan Şenol Güneş, bu sezon Siyah-Beyazlı ekipteki en kötü dönemini geçiriyor. Güneş yönetimindeki Beşiktaş ligin ilk yarısını 26 puanla 7. sırada tamamladı.
EN KÖTÜ DÖNEMİNİ GEÇİRİYOR!
Kartal'ın başında iki lig şampiyonluğu yaşayan Şenol Güneş, bu sezon Siyah-Beyazlı ekipteki en kötü dönemini geçiriyor. Güneş yönetimindeki Beşiktaş ligin ilk yarısını 26 puanla 7. sırada tamamladı.
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