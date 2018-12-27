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5 milyon €

, ve S.Arabistan’dan teklifler alan ’un bonservisini 5 milyon olarak belirledi.

Maicon 5 milyon €
Sezon başında son dakikada evraklarının yetişmemesi nedeniyle Al Hilal'e i yatan Maicon'un Galatasaray macerasının devre arasında bitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-Kırmızılılar, ülkesi Brezilya'nın yanı sıra Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Maicon'u 5 milyon Euro'ya elden çıkarmayı planlıyor. , 'dan gelecek para ile golcü transferine kaynak yaratacak hem de bir stoper takviyesi yapılacak.. Ailevi problemler yaşayan 30 yaşındaki savunma oyuncusunun öncelikli tercihinin ülkesi Brezilya olacağı öğrenildi.

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