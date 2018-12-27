Maicon 5 milyon €

Sezon başında son dakikada evraklarının yetişmemesi nedeniyle Al Hilal'e transferi yatan Maicon'un Galatasaray macerasının devre arasında bitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-Kırmızılılar, ülkesi Brezilya'nın yanı sıra Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Maicon'u 5 milyon Euro'ya elden çıkarmayı planlıyor. Cimbom, Maicon'dan gelecek para ile golcü transferine kaynak yaratacak hem de bir stoper takviyesi yapılacak.. Ailevi problemler yaşayan 30 yaşındaki savunma oyuncusunun öncelikli tercihinin ülkesi Brezilya olacağı öğrenildi.
- Spor
- 27.12.2018
- Gazete
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