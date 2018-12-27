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açıkladı! ’ta 6 isimle yollar ayrılıyor

devre arası Love, Tolgay, Adriano Larin ve Babel’i gönderecek. Bu isimlerle yaş ve performans nedeniyle yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş, Domagoj Vida konusunda ise acele etmeyi düşünmüyor... Hırvat stoperi iyi bir ücretle elden çıkarmayı planlayan , bekle-gör taktiği uygulayacak...



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bir TV programında, "5-6 isimle yollarımızı ayıracağız" ifadelerini kullanmıştı. Orman'ın işaret ettiği isimlerin Vagner Love, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Adriano ve Cyle Larin olduğu öğrenildi.

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