Ülkemizde 2013-2015 yıllarında Bursaspor ve 2015-2018 yıllarında Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Fernandao'nun kızı hayatını kaybetti.

Brezilyalı oyuncunun, halihazırda formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Wahda'nın resmi sosyal medya hesabından duyurduğu bilgiye göre, yıldız oyuncu acı gelişmenin ardından ülkesine gitti.







Fenerbahçe Kulübü tarafından eski oyuncusu için yayımlanan taziye mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Eski futbolcumuz Jose Fernando Viana de Santana'nın kızının vefat ettiği haberini, derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Fernandao ve ailesine başsağlığı ve sonsuz sabırlar diliyor; acılarını paylaşıyoruz."