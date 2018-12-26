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  • 27.12.2018 01:45

Son dakika: Eski li Fernandao'nun kızı vefat etti

2015 ila 2018 yılları arasında forması giyen Brezilyalı futbolcu Fernandao'nun kızı hayatını kaybetti.

Fernandao'nun acı günü!

Ülkemizde 2013-2015 yıllarında ve 2015-2018 yıllarında 'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Fernandao'nun kızı hayatını kaybetti.

Brezilyalı oyuncunun, halihazırda formasını giydiği ekibi Al-Wahda'nın resmi sosyal medya hesabından duyurduğu bilgiye göre, yıldız oyuncu acı gelişmenin ardından ülkesine gitti.


Fenerbahçe Kulübü tarafından eski oyuncusu için yayımlanan taziye mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Eski futbolcumuz Jose Fernando Viana de Santana'nın kızının vefat ettiği haberini, derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Fernandao ve ailesine başsağlığı ve sonsuz sabırlar diliyor; acılarını paylaşıyoruz."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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