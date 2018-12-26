Trabzonspor taraftarları şampiyonluk istiyor





Futbol kenti Trabzon'da gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine her kesim adeta Trabzonspor sevdası ile yaşıyor. Futbol denilince akla Trabzonspor'un geldiği kentte, maç günleri özellikle karnaval havası yaşanıyor. Bordo-mavi kıyafetleriyle takımına destek olan taraftarlar, kentin en hakim noktalarındaki bordo-mavi afişler ve bayraklar adeta görsel şölen sunuyor.

Trabzon'un yanı sıra il dışından da çok sayıda taraftarın kente akın ettiği maç günlerinde, Medical Park Stadyumu görüntüsüyle cezbediyor.

Takımının başarısında da başarısızlığında da yanında olan Trabzonlular, bordo-mavililerin Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 29 puanla 2. sırada bitirmesiyle bugünlerde ayrı bir sevinç yaşıyor.

Trabzonspor'un ilk yarıdaki başarısı vatandaşların iş ve sosyal yaşamına olumlu yansırken bir yandan da şampiyonluk beklentisini artırıyor.