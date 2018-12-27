Karaman’dan yakın takip

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, oyuncularına nefes aldırmıyor. Karaman, tatilde oyuncularının performansını yakından takip edecek ve kendileriyle iletişime geçerek bu süre zarfında verilen programa uyup uymadıklarını kontrol edecek. Karaman, oyuncularının 3 Ocak'ta Belek'te başlayacak kampa sorunsuz bir şekilde gelmelerini istiyor. Ünal hoca, Antalya kampının ilk gününde yapacağı testlerle programa uyup uymadıklarını kontrol edecek.
Yunus EMRE SEL
Yunus EMRE SEL
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