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Karaman’dan yakın takip

’un hocası , tatilde oyuncularının performansını takip edecek. Karaman, öğrencilerinin programa uyup uymadıklarını telefon açıp soracak...

Karaman’dan yakın takip
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, oyuncularına nefes aldırmıyor. Karaman, tatilde oyuncularının performansını yakından takip edecek ve kendileriyle iletişime geçerek bu süre zarfında verilen programa uyup uymadıklarını kontrol edecek. Karaman, oyuncularının 3 Ocak'ta Belek'te başlayacak kampa sorunsuz bir şekilde gelmelerini istiyor. Ünal hoca, kampının ilk gününde yapacağı testlerle programa uyup uymadıklarını kontrol edecek.

Yunus EMRE SEL

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