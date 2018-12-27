Galatasaray'da Emre Akbaba şoku! Galatasaray'ın milli yıldızı Emre Akbaba'dan haber var... Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanan 26 yaşındaki oyuncu için flaş gelişme...

Sakatlandığı eylül ayında 4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı belirtilen Emre Akbaba'nın ligin ikinci yarısının başında da takıma dönmesinin büyük risk içerdiği ifade edildi. HABERİN DEVAMI

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