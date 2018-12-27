Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 27.12.2018 11:17
  • Son Güncelleme: 27.12.2018 11:23

Galatasaray'da Emre Akbaba şoku!

Galatasaray'ın milli yıldızı Emre Akbaba'dan haber var... Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanan 26 yaşındaki oyuncu için flaş gelişme...

Galatasaray'da büyük şok! Emre Akbaba...

Sakatlandığı eylül ayında 4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı belirtilen Emre Akbaba'nın ligin ikinci yarısının başında da takıma dönmesinin büyük risk içerdiği ifade edildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriGalatasaray'da Emre Akbaba şoku!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar