Galatasaray'da Emre Akbaba şoku!

Sakatlandığı eylül ayında 4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı belirtilen Emre Akbaba'nın ligin ikinci yarısının başında da takıma dönmesinin büyük risk içerdiği ifade edildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Sakatlandığı eylül ayında 4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı belirtilen Emre Akbaba'nın ligin ikinci yarısının başında da takıma dönmesinin büyük risk içerdiği ifade edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.