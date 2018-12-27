Fatih Terim'den dev neşter! Onları kampa almadı...

Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi lider Medipo Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray'da kadroya neşter vuruldu. İşte o isimler ve ayrıntılar...
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Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi lider Medipo Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray'da kadroya neşter vuruldu. İşte o isimler ve ayrıntılar...
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