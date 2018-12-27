Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 27.12.2018 15:25
  • Son Güncelleme: 27.12.2018 15:26

'den dev neşter! Onları kampa almadı...

Devre arası transfer döneminde takıma takviye yapılması beklenirken 'den mevcut kadroyla ilgili son dakika kararları geldi.

Fatih Terim'den dev neşter! Onları kampa almadı...

Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi lider Medipo Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray'da kadroya neşter vuruldu. İşte o isimler ve ayrıntılar...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriFatih Terim'den dev neşter! Onları kampa almadı...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar