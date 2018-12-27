Jahovic için şok cevap!

Beşiktaş, Atiker Konyaspor'un Makedon golcüsü Adis Jahovic için 1.5 milyon Euro'luk transfer teklifinde bulunmuştu. Konyaspor'dan bu transfer teklifine cevap geldi. Yeşil-Beyazlı kulübün tecrübeli oyuynu için Siyah- Beyazlılar'a "4 milyon Euro'dan aşağıya olmaz" yanıtını verdiği öğrenildi. Bu cevap sonrasında Beşiktaş Yönetimi'nin şok yaşadığı bildirildi. Jahovic'in 2020 yılına kadar Atiker Konyaspor ile sözleşmesi bulunuyor.
- Spor
- 27.12.2018
- Gazete
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