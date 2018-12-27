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Jahovic için şok cevap!

Jahovic için 1.5 milyon teklif eden ’a, “4’ten aşağı olmaz” cevabı geldi.

Jahovic için şok cevap!
Beşiktaş, 'un Makedon golcüsü Adis Jahovic için 1.5 milyon Euro'luk teklifinde bulunmuştu. Konyaspor'dan bu transfer teklifine cevap geldi. Yeşil-Beyazlı kulübün tecrübeli oyuynu için Siyah- Beyazlılar'a "4 milyon Euro'dan aşağıya olmaz" yanıtını verdiği öğrenildi. Bu cevap sonrasında Yönetimi'nin şok yaşadığı bildirildi. Jahovic'in 2020 yılına kadar Atiker Konyaspor ile sözleşmesi bulunuyor.

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