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  • 26.12.2018 18:45
  • Son Güncelleme: 26.12.2018 18:49

Yanal'dan 'a puan hedefi! 17 maçta...

Fenerbahçe , Başkan Koç'a ligin 2. yarısında 40 puan toplama sözü verdi.

Yanal hedef verdi! 17 maçta...

Ligin ilk yarısını topladığı 16 puanla 17. sırada bitiren Fenerbahçe'de Teknik Direktör , için puan hedefini belirledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Başkan 'a ligin ikinci yarısı için 17 maçta toplam 40 puan alma sözü verdi. Başkan Koç'un Yanal'ın bu hedefinden memnun olduğu belirtildi.

Ersun Yanal, 40 puan hedefini gerçekleştirirse 'in ilk devrede topladığı 35 puanın 5 puan üzerine çıkmış olacak.

ORTAYA VE GERİYE 1 TAKVİYE
Tecrübeli çalıştırıcı takıma takviye de istiyor. Yanal'ın transferdeki önceliği 1 stoper, 1 orta saha… Ersun Yanal, forvet hattında ise 'ya güveniyor.

Yanal, Başkan Ali Koç ile yaptığı toplantılarda İspanyol golcünün hücum hattında ilk tercihi olacağını iletti. Beklenenden fazla satış olması durumunda sağ, sol açık takviyeleri yapılması kararı da alındı. Diğer forvet Slimani de gönderilecek.

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