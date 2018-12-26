Ligin ilk yarısını topladığı 16 puanla 17. sırada bitiren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, ikinci yarı için puan hedefini belirledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Başkan Ali Koç'a ligin ikinci yarısı için 17 maçta toplam 40 puan alma sözü verdi. Başkan Koç'un Yanal'ın bu hedefinden memnun olduğu belirtildi.

Ersun Yanal, 40 puan hedefini gerçekleştirirse Başakşehir'in ilk devrede topladığı 35 puanın 5 puan üzerine çıkmış olacak.





ORTAYA VE GERİYE 1 TAKVİYE

Tecrübeli çalıştırıcı takıma takviye de istiyor. Yanal'ın transferdeki önceliği 1 stoper, 1 orta saha… Ersun Yanal, forvet hattında ise Soldado'ya güveniyor.

Yanal, Başkan Ali Koç ile yaptığı toplantılarda İspanyol golcünün hücum hattında ilk tercihi olacağını iletti. Beklenenden fazla satış olması durumunda sağ, sol açık takviyeleri yapılması kararı da alındı. Diğer forvet Slimani de gönderilecek.