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  • 26.12.2018 19:06
  • Son Güncelleme: 26.12.2018 19:09

Adı 'la anılan 'la ilgili flaş iddia! 'ye mi dönüyor?

Adı ile geçen , takımının Burnley maçının kadrosuna alınmadı. Yaşanan gelişmeler, Cenk Tosun'un i hakkındaki iddiaları artırdı.

Türkiye'ye mi dönüyor?

Ara döneminin başlamasına sayılı günler kala transferde adı ile geçen , takımının Burnley maçının kadrosuna alınmadı.

Cenk, Everton'ın Burnley ile oynadığı karşılaşmanın kadrosunda yer almayınca transfer dedikoduları da arttı. Yine ismi Türk ekipleriyle anılan Niasse de yedekler arasında yer adı.

28 MİLYON EUROYA MAL OLMUŞTU
26 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde kendisini 4,5 yıllığına İngiliz ekibine bağlayan sözleşmeye imzayı atmıştı. Tosun'un bonservis bedeli 24 milyon euro+4 miyon euro bonus şeklinde toplam 28 milyon euro olmuştu.

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