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  • 26.12.2018 16:28
  • Son Güncelleme: 26.12.2018 16:35

Herkes tatildeyken li Samandıra tesislerinde antrenman yaptı

'de devre arası tatilinde yabancı futbolcuların birçoğu yurt dışına çıkarken, 'nin sezon başıda FC Zürich'ten transfer ettiği 24 yaşındaki , Türkiye'de kalarak Samandıra tesislerinde antrenman yaptı. o anları, Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

'de ilk yarının bitmesi ile yabancı futbolcuların birçoğu tatil için yurt dışına gitti. 'de ilk yarıyı 17.sırada tamamlayan 'nin genç yıldızı ise ülkesine gitmek yerine İstanbul'da kaldı.

SEZON BAŞINDA ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİ

İsviçre'nin FC Zürich takımından 2,7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen , sezon başında kaçırdığı gollerle çok eleştirilmişti. Ziraat Türkiye Kupası maçında Giresunspor'la oynanan ilk maçta ise sakatlanmıştı. Sakatlığını atlatan Frey tatile gitmek yerine, Samandıra 'nde çalışmalara başladı.

Frey'in bu hareketi Fenerbahçeli taraftarlardan büyük takdir topladı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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