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  • 26.12.2018 19:12
  • Son Güncelleme: 26.12.2018 19:23

yönetiminden flaş kararı!

'tan açıklama: ’e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir.

Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı!

, resmi internet sitesinden yayınladığı bir mesaj ile teknik direktör 'e yeni bir sözleşme teklif edileceğini açıkladı.

Beşiktaş'ın yayınladığı duyurunun tam metni ise şu şekilde;

"Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir.

Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır.

Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"



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