Beşiktaş, resmi internet sitesinden yayınladığı bir mesaj ile teknik direktör Şenol Güneş'e yeni bir sözleşme teklif edileceğini açıkladı.
Beşiktaş'ın yayınladığı duyurunun tam metni ise şu şekilde;
"Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir.
Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır.
Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK"
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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