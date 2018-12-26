Seçimin hemen ardından çatırdamaya başlayan Fenerbahçe yönetimiyle ilgili şok bir iddia kulislerde çalkalanıyor... İddialara göre bir yönetici, kulüpte üç adet Uber taksi işletiyor ve önemli bir gelirin sahibi oluyor. Başkan Ali Koç'un da bu durumdan haberdar olduğu, bazı yöneticilerin ise karşı çıktığı öne sürülüyor. Hatta yaşanan tartışmalardan birisinde Uber taksi konusunun gündeme geldiği ifade ediliyor.
- Spor
- 26.12.2018
- Gazete
Şok iddia: Uber yönetici!
F.Bahçe’de bir yöneticinin kulüpte 3 adet Uber taksi işlettiği iddia edildi.
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