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iddia: Uber yönetici!

F.Bahçe’de bir yöneticinin kulüpte 3 adet işlettiği iddia edildi.

Şok iddia: Uber yönetici!
Seçimin hemen ardından çatırdamaya başlayan Fenerbahçe yönetimiyle ilgili bir iddia kulislerde çalkalanıyor... İddialara göre bir yönetici, kulüpte üç adet Uber taksi işletiyor ve önemli bir gelirin sahibi oluyor. Başkan Ali Koç'un da bu durumdan haberdar olduğu, bazı yöneticilerin ise karşı çıktığı öne sürülüyor. Hatta yaşanan tartışmalardan birisinde konusunun gündeme geldiği ifade ediliyor.

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