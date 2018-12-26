Seçim bitti 4 yönetici birbirine girdi

Camianın büyük bir desteğini arkasına alarak göreve gelen Ali Koç yönetimde seçimden kısa bir süre sonra sorunlar yaşanmaya başladı... Önce Metin Şen ile Kemal Danabaş arasında sert tartışmalar yaşandı. Hatta taraftardan sorumlu yönetici olan Metin Şen bu nedenle yönetimdeki görevinden ayrıldı. Sorunlar bununla da sınırlı kalmadı. Bu gerilimden kısa bir süre sonra ise Semih Özsoy ile Burhan Karaçam arasında sıkıntılar yaşandı. Takımla ilgili birçok problemi çözmeye çalışan Başkan Ali Koç yönetim içinde birlik beraberliği bir türlü sağlayamadı. Koç'un ekibinde Semih Özsoy dışında yöneticilik tecrübesi olan isim bulunmaması da sıkıntı yarattı.
- Spor
- 26.12.2018
- Gazete
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