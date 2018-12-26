Kadro dışındaki isimlere 1 Ocak’ta af çıkacak

Teknik direktör Ersun Yanal, Antalyaspor maçı sonrasında yaptığı basın toplantısında kadro dışındaki isimlerle ilgili af sinyali vermişti.
KAMPTA OLACAKLAR
Alınan bilgilere göre Volkan Demirel, Aatif, Dirar ve Ozan Tufan'la ilgili 1 Ocak tarihinde af kararı çıkacak. Bu 4 oyuncu 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası kampında yer alacak.
KAMPTA OLACAKLAR
Alınan bilgilere göre Volkan Demirel, Aatif, Dirar ve Ozan Tufan'la ilgili 1 Ocak tarihinde af kararı çıkacak. Bu 4 oyuncu 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası kampında yer alacak.
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