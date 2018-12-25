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Trabzon’un ayak sesleri

Altyapıdan çıkan oyuncularıyla son 5 maçta 13 puan topladı. Ligde 115 hafta sonra ilk 2’de yer aldı. .. 2010-11 sezonundan sonra en iyi 2. dönemini yaşadı... Şimdi ‘Bu sezon o sezon mu’ demeye başladı.

Trabzon’un ayak sesleri
ligde Malatya'ya 5-0 kaybetti. Sonrasında Onur ve Burak kadro dışı kaldı. Trabzon'un çocukları sahneye çıktı.

TAKIM RUHU
Kalede Uğurcan, stoperde Hüseyin, orta sahada Yusuf ve Abdülkadir. Yabancı oyuncuların da müthiş katkısıyla yeni bir takım ruhu oluşturuldu. Son 5 maçta 13 puan... Trabzon, devreyi 29 puanla 2. bitirdi. 115 hafta sonra ilk 2 sırada kendine yer buldu. Fırtına ilk yarılar itibariyle 40 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra 2017-18 sezonuyla birlikte en çok puan topladığı ikinci dönemi yaşadı...



BAYRAKLARI HAZIRLAYIN
Trabzon yerel medyası galibiyeti sonrası coştu. En iddialı manşet, "Bayrakları hazırlayın" şeklindeydi.

Yunus EMRE SEL

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