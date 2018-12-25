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Tolgay bonservisini alıp gelsin

F.Bahçe, ’ın Şener’e karşılık elden çıkarmayı düşündüğü oyuncunun menajerine, “Bonservisini alırsa görüşebiliriz” dedi.

Tolgay bonservisini alıp gelsin
Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'ta kadro dışı olan transferinde takas konusunu gündemden çıkardı.

TOLGAY İSTEKLİ
Sarı-Lacivertliler futbolcunun menajerine, "Oyuncu bonservisini alırsa kendisiyle bedelsiz transfer konusunda görüşebiliriz" mesajını iletti. Tolgay'ın alacaklarına karşılık bonservisi yönetiminden talep ettiği bildirildi. Fener, Beşiktaş'ın Tolgay'a takas olarak düşündüğü Şener'i ise vermeyi istemiyor.

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