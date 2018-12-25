Tolgay bonservisini alıp gelsin

Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'ta kadro dışı olan Tolgay Arslan transferinde takas konusunu gündemden çıkardı.
TOLGAY İSTEKLİ
Sarı-Lacivertliler futbolcunun menajerine, "Oyuncu bonservisini alırsa kendisiyle bedelsiz transfer konusunda görüşebiliriz" mesajını iletti. Tolgay'ın alacaklarına karşılık bonservisi Beşiktaş yönetiminden talep ettiği bildirildi. Fener, Beşiktaş'ın Tolgay'a takas olarak düşündüğü Şener'i ise vermeyi istemiyor.
TOLGAY İSTEKLİ
Sarı-Lacivertliler futbolcunun menajerine, "Oyuncu bonservisini alırsa kendisiyle bedelsiz transfer konusunda görüşebiliriz" mesajını iletti. Tolgay'ın alacaklarına karşılık bonservisi Beşiktaş yönetiminden talep ettiği bildirildi. Fener, Beşiktaş'ın Tolgay'a takas olarak düşündüğü Şener'i ise vermeyi istemiyor.
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