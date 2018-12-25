Beşiktaş'tan sürpriz atak... Yönetimin Avrupa'nın birçok takımının transfer gündeminde olan Dinamo Zagreb'in 17 yaşındaki oyuncusu Ajdin Hasic için harekete geçtiği öğrenildi. Sağ kanat pozisyonunda oynayan 17 yaşındaki Bosna-Hersekli oyuncunun kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu futbolcuyla R.Madrid, Benfica, Barcelona, Dortmund ve Everton'un ilgilendiği belirlendi.
- Spor
- 25.12.2018
- Gazete
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