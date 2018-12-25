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'ta sürpriz aday

’de oynayan Bosna- Hersekli oyuncunun i için düğmeye bastı.

Sürpriz aday Ajdin Hasic
Beşiktaş'tan sürpriz atak... Yönetimin Avrupa'nın birçok takımının gündeminde olan Dinamo Zagreb'in 17 yaşındaki oyuncusu Ajdin Hasic için harekete geçtiği öğrenildi. Sağ kanat pozisyonunda oynayan 17 yaşındaki Bosna-Hersekli oyuncunun kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu futbolcuyla R.Madrid, Benfica, , Dortmund ve Everton'un ilgilendiği belirlendi.

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