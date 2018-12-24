Love’ın bileti kesilecek

Kasımpaşa ile oynanan maçın kadrosuna alınmayan Vagner Love ile yolların en kısa zamanda ayrılması planlanıyor. Brezilyalı futbolcuya ülkesinden gelen tekliflerin incelendiği ve sona gelindiği gelen bilgiler arasında.
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- 24.12.2018
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