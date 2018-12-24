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’ın bileti kesilecek

, Brezilyalı starı göndermek için girişimlerini hızlandırdı.

Love’ın bileti kesilecek
Kasımpaşa ile oynanan maçın kadrosuna alınmayan Vagner ile yolların en kısa zamanda ayrılması planlanıyor. Brezilyalı futbolcuya ülkesinden gelen tekliflerin incelendiği ve sona gelindiği gelen bilgiler arasında.

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