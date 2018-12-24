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'da operasyonu başlıyor

Terim’in “Geniş çaplı bir revizyona hazır olun” açıklamasının ardından yönetim düğmeye basıyor. ’da 3-4 in gerçekleşmesi söz konusu...



Ligin ilk yarısını Sivasspor galibiyeti ile kapatan Galatasaray şimdi gözünü kadrodaki revizyona dikti. Fatih Terim'in raporuyla birlikte Sarı-Kırmızılı yönetim bugün itibariyle düğmeye basacak. Takıma önemli takviye olacağı gibi gidecek oyuncular da var.

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