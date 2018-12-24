Ligin ilk yarısını Sivasspor galibiyeti ile kapatan Galatasaray şimdi gözünü kadrodaki revizyona dikti. Fatih Terim'in raporuyla birlikte Sarı-Kırmızılı yönetim bugün itibariyle düğmeye basacak. Takıma önemli takviye olacağı gibi gidecek oyuncular da var.
- Spor
- 24.12.2018
- Gazete
Galatasaray'da transfer operasyonu başlıyor
Terim’in “Geniş çaplı bir revizyona hazır olun” açıklamasının ardından yönetim düğmeye basıyor. Galatasaray’da 3-4 transferin gerçekleşmesi söz konusu...
Ligin ilk yarısını Sivasspor galibiyeti ile kapatan Galatasaray şimdi gözünü kadrodaki revizyona dikti. Fatih Terim'in raporuyla birlikte Sarı-Kırmızılı yönetim bugün itibariyle düğmeye basacak. Takıma önemli takviye olacağı gibi gidecek oyuncular da var.
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