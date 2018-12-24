ilk yarısını Sivasspor galibiyeti ile kapatanşimdi gözünü kadrodaki revizyona dikti. Fatih Terim'in raporuyla birlikte Sarı-Kırmızılı yönetim bugün itibariyle düğmeye basacak. Takıma önemli takviye olacağı gibi gidecek oyuncular da var.