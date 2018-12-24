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  • 24.12.2018 18:26

'ta karar verildi! da...

Kötü sonuçların ardından 'ta adeta hedef tahtası haline gelen konusunda başkan 'ın 2 saatlik bir zirve gerçekleştirdiği ve gelecek sezonla ilgili geniş çaplı bir rapor istediği ifade edildi. Orman, Şenol Güneş'e "da da birlikteyiz" mesajını verdi.

Beşiktaş'ta Güneş kararı!

Başkan 'ın yolların ayrılacağı iddialarının gündeme geldiği 'le yaklaşık bir hafta önce Ümraniye'de 2019-20 sezonu planlaması için bir araya geldikleri öğrenildi.

Başkan Orman'ın Güneş'in tartışıldığı, öncesi yolların ayrılacağı iddialarının ayyuka çıktığı bir dönemde ligin ikinci yarısından da öteye giderek planlamasını da Şenol Güneş'le yapması dikkat çekti. Güneş'le yaklaşık 2 saatlik bir zirve gerçekleştiren başkan Fikret Orman'ın 2019-20 sezonuyla ilgili de tecrübeli teknik adamdan geniş çaplı bir rapor istediği ifade edildi.

ÖNCE ORMAN İLE SONRA DEMİRÖREN İLE GÖRÜŞTÜ
Orman'ın Şenol Güneş'e "Sadece bu sezon değil yeni sezonda da birlikteyiz" mesajını verdiği bu sürpriz zirveden kısa bir süre sonra tecrübeli teknik adamın başkanı ile bir araya gelmesi kafaları karıştırdı.

GÜNEŞ'DEN YÖNETİME KOLAYLIK
Yaşanan ekonomik krizin en ciddi mağdurlarının başında gelen Şenol Güneş'in bir süre önce alacağı ile ilgili yönetime yapılandırma yaparak kolaylık sağladığı ortaya çıktı. Güneş'in yaklaşık 1.1 milyon euroyu bulan geçmişe dönük alacaklarını sezon sonuna kadar dört eşit taksitle alacağı belirtildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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