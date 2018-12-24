Başkan Fikret Orman'ın yolların ayrılacağı iddialarının gündeme geldiği Şenol Güneş'le yaklaşık bir hafta önce Ümraniye'de 2019-20 sezonu planlaması için bir araya geldikleri öğrenildi.

Başkan Orman'ın Güneş'in tartışıldığı, ikinci yarı öncesi yolların ayrılacağı iddialarının ayyuka çıktığı bir dönemde ligin ikinci yarısından da öteye giderek yeni sezon planlamasını da Şenol Güneş'le yapması dikkat çekti. Güneş'le yaklaşık 2 saatlik bir zirve gerçekleştiren başkan Fikret Orman'ın 2019-20 sezonuyla ilgili de tecrübeli teknik adamdan geniş çaplı bir rapor istediği ifade edildi.





ÖNCE ORMAN İLE SONRA DEMİRÖREN İLE GÖRÜŞTÜ

Orman'ın Şenol Güneş'e "Sadece bu sezon değil yeni sezonda da birlikteyiz" mesajını verdiği bu sürpriz zirveden kısa bir süre sonra tecrübeli teknik adamın TFF başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya gelmesi kafaları karıştırdı.

GÜNEŞ'DEN YÖNETİME KOLAYLIK

Yaşanan ekonomik krizin en ciddi mağdurlarının başında gelen teknik direktör Şenol Güneş'in bir süre önce alacağı ile ilgili yönetime yapılandırma yaparak kolaylık sağladığı ortaya çıktı. Güneş'in yaklaşık 1.1 milyon euroyu bulan geçmişe dönük alacaklarını sezon sonuna kadar dört eşit taksitle alacağı belirtildi.