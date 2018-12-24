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  • 24.12.2018 16:37
  • Son Güncelleme: 24.12.2018 16:55

'in ikinci yarısı ne zaman başlayacak? 2018-2019

'in ilk yarısı 24 Aralık'ta oynanacak maçlarla sona erecek. İlk yarının sonlarına doğru zirve yarışının sürdüğü Süper Lig'in ikinci yarısının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Ligin ilk yarısını 35 puanla Başakşehir lider tamamladı. Peki, Süper Lig'in ikinci yarısı ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

Süper Lig'in ikinci yarısı ne zaman başlayacak?

'de heyecan devam ediyor. Süper Lig'de 17. hafta maları bugün tamamlanacak. Başakşehir'in 35 puanla lider konumda bulunduğu Süper Lig'de 4 takım 29 puanda bulunuyor. 29 puanda bulunan takımlardan averaj farkıyla Trabzonspor 2. sırada, Yeni Malatyaspor 3., Kasımpaşa 4. Galatasaray ise 5. sırada bulunuyor. Peki, Süper Lig'in ikinci yarısı ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

SÜPER LİG'İN İKİNCİ YARISI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Süper Lig'in ikinci yarısı 20 Ocak 2019 tarihinde başlayacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P
1 Başakşehir 17 10 5 2 22 8 14 35
2 Trabzonspor 17 8 5 4 32 22 10 29
3 Yeni Malatyaspor 17 8 5 4 26 16 10 29
4 Kasımpaşa 17 9 2 6 37 28 9 29
5 Galatasaray 17 8 5 4 30 21 9 29
6 Beşiktaş 17 7 5 5 28 23 5 26
7 Antalyaspor 16 8 2 6 19 21 -2 26
8 Konyaspor 16 6 6 4 23 20 3 24
9 Sivasspor 17 6 6 5 24 23 1 24
10 Göztepe 17 7 1 9 18 19 -1 22
11 Bursaspor 17 4 9 4 17 17 0 21
12 Ankaragücü 17 6 2 9 17 26 -9 20
13 Kayserispor 17 5 4 8 15 25 -10 19
14 Alanyaspor 17 5 3 9 13 22 -9 18
15 BB Erzurumspor 17 3 7 7 16 22 -6 16
16 Akhisarspor 16 4 4 8 19 26 -7 16
17 Fenerbahçe 16 3 6 7 16 24 -8 15
18 Rizespor 17 1 9 7 19 28 -9 12
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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