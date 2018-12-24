Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Süper Lig'de 17. hafta maları bugün tamamlanacak. Başakşehir'in 35 puanla lider konumda bulunduğu Süper Lig'de 4 takım 29 puanda bulunuyor. 29 puanda bulunan takımlardan averaj farkıyla Trabzonspor 2. sırada, Yeni Malatyaspor 3., Kasımpaşa 4. Galatasaray ise 5. sırada bulunuyor. Peki, Süper Lig'in ikinci yarısı ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

SÜPER LİG'İN İKİNCİ YARISI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Süper Lig'in ikinci yarısı 20 Ocak 2019 tarihinde başlayacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU