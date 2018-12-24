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  • 24.12.2018 21:22

- maçında şok sakatlık!

'in 17. haftasında oynanan - maçında tecrübeli futbolcu sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.

Antalya'da şok sakatlık!

Mücadelenin 18. dakikasında ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Chico'nun yerine Harun Alpsoy oyuna dahil oldu. Chico'ya ilk müdahaleyi Kulüp Doktoru Burak Kunduracıoğlu yaptı.

Ambulansla hastaneye götürülen Brezilyalı futbolcunun burnunun kırıldığı kaydedildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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