Mücadelenin 18. dakikasında Mehmet Ekici ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Chico'nun yerine Harun Alpsoy oyuna dahil oldu. Chico'ya ilk müdahaleyi Fenerbahçe Kulüp Doktoru Burak Kunduracıoğlu yaptı.
Ambulansla hastaneye götürülen Brezilyalı futbolcunun burnunun kırıldığı kaydedildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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