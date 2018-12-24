Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sivas galibiyeti sonrası taraftarlara umut saçtı... Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Albayrak, "Devre arasında yapılacak olan takviyelerle çok daha iyi bir Galatasaray izleyeceğiz. Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayıdır" diye konuştu.
TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ
Porto ve Başakşehir maçları sonrası yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını da sözlerine ekleyen Albayrak, "Önceki karşılaşmalarda kelimeleri yanlış kullandım. Galatasaray taraftarlarını üzdüm, kusura bakmasınlar. Mağlubiyetlerin sonrası konuşmak zor oluyor" dedi.
TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ
Porto ve Başakşehir maçları sonrası yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını da sözlerine ekleyen Albayrak, "Önceki karşılaşmalarda kelimeleri yanlış kullandım. Galatasaray taraftarlarını üzdüm, kusura bakmasınlar. Mağlubiyetlerin sonrası konuşmak zor oluyor" dedi.
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