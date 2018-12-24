Bugünkü
Takvim

: Daha da iyi olacağız

, galibiyeti sonrası, “Devre arası yapılacak transferlerle daha da iyi olacağız” dedi.

Daha da iyi olacağız
Galatasaray İkinci Başkanı , galibiyeti sonrası taraftarlara umut saçtı... Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Albayrak, "Devre arasında yapılacak olan takviyelerle çok daha iyi bir izleyeceğiz. Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayıdır" diye konuştu.

TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ
Porto ve maçları sonrası yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını da sözlerine ekleyen Albayrak, "Önceki karşılaşmalarda kelimeleri yanlış kullandım. Galatasaray taraftarlarını üzdüm, kusura bakmasınlar. Mağlubiyetlerin sonrası konuşmak zor oluyor" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriAbdurrahim Albayrak: Daha da iyi olacağız
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri