Karadeniz Fırtınası, zirveye sert esiyor... Trabzonspor, ligde ilk yarının son maçında Çaykur Rizespor'u 4-1 yenerek zirveyle aradaki puan farkını 6'ya indirdi. 3. dakikada Muriqi, Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyona golü bulamadı. 7'de bu kez Boldrin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri havalandıramadı.
GOLÜN ASİSTİ FİLİP NOVAK'TAN
24'te Novak'ın kafasından seken top Abdülkadir Ömür'ün önünde kaldı. Genç yıldız kale dibinden fileleri havalandırdı. 68'de Abdülkadir Ömür, ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşla kaleci Ujkani'yi avladı: 2-0.
UMAR AMİNU'DAN ŞIK GOL
79'da Nwakaeme, altı pasta topu Rodallega ile buluşturdu. Kolombiyalı yıldız şık vuruşuyla farkı 3'e çıkardı. 84. dakikada Muriqi'nin pasında Aminu'nun açısı dar olmasına rağmen golü buldu.
ORTAM BİR ANDA GERİLDİ
90+3'te Nwakame ceza sahasına girdikten sonra yaptığı şık vuruşla skoru belirledi: 4-1. Golden sonra çıkan kavgada Trabzonlu Abdülkadir Parmak ile Boldrin sarı kart gördü.
GOLÜN ASİSTİ FİLİP NOVAK'TAN
24'te Novak'ın kafasından seken top Abdülkadir Ömür'ün önünde kaldı. Genç yıldız kale dibinden fileleri havalandırdı. 68'de Abdülkadir Ömür, ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşla kaleci Ujkani'yi avladı: 2-0.
UMAR AMİNU'DAN ŞIK GOL
79'da Nwakaeme, altı pasta topu Rodallega ile buluşturdu. Kolombiyalı yıldız şık vuruşuyla farkı 3'e çıkardı. 84. dakikada Muriqi'nin pasında Aminu'nun açısı dar olmasına rağmen golü buldu.
ORTAM BİR ANDA GERİLDİ
90+3'te Nwakame ceza sahasına girdikten sonra yaptığı şık vuruşla skoru belirledi: 4-1. Golden sonra çıkan kavgada Trabzonlu Abdülkadir Parmak ile Boldrin sarı kart gördü.
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