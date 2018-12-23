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Yönetim rapor bekliyor

’un hocası Rize maçı sonrası rapor verecek... buna göre şekillenecek

Yönetim rapor bekliyor
Devre arası Trabzonspor'da yapılacak olan rotasyon öncesi Ünal Karaman'ın raporu bekleniyor. Yöneticilere raporunu Rize maçının ardından sunacak olan Karaman'ın takımda köklü bir değişim yapılmasını istemediği ancak özellikle defans ve orta sahaya takviye yapılması konusunda ısrarcı olacağı öğrenildi. Karaman'ın alınacak stoperin tecrübeli ve mevcut takımda bulunan genç oyunculara ağabeylik yapabilecek bir özellikle olmasına da vurgu yaptığı öğrenildi.



GOL İSTİYOR!
Ligde 8 ü bulunan Rodallega, "Rize'ye de gol atmak istiyorum. Ama en önemlisi ilk yarının son maçını kazanmamız" dedi.


Yunus Emre SEL

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