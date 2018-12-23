Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, "26 puan bizim için kötü. 4-1'lik mağlubiyet de kötü. İlk yarı düşündüğümüzün çok altında kaldık. Hatalarımız çok fazlaydı. Kendi hatalarımızdan goller yedik ve gol de atamadık. Direnç ve inanç da sarsılınca kötü bir skor ortaya çıktı. Bizim için iyi bir durum değil" diye konuştu.
GÖREVİMİN BAŞINDAYIM...
Güneş, "Ligin ne olacağını bilmiyorum. Şu an görevimin başındayım. Ne ligin sonucunu ne de kararları biliyorum, siz daha iyi biliyorsunuz. Liderin 9 puan gerisindeysek bunun sorumlusu benim" dedi.
GİTMESİ GEREKEN İSİMLER VAR!
Tecrübeli çalıştırıcı, "Belli transferler yapılacak ama bazı oyuncuların gitmesi gerekiyor. Gitmesi gereken oyuncular vardı ama Alvaro Negredo gitti. Bunlara kulüp karar verir" diyerek sözlerini tamamladı.
NECİP DE SINIFTA KALDI
Beşiktaş'ta stoperde oynayan Necip Uysal, birçok pozisyon hatası yaparken -biri iptal olan- 2 golde de vurması gereken kafayı vuramadı. 9 pas hatası yaparak sahanın en kötülerinden oldu.
GÖREVİMİN BAŞINDAYIM...
Güneş, "Ligin ne olacağını bilmiyorum. Şu an görevimin başındayım. Ne ligin sonucunu ne de kararları biliyorum, siz daha iyi biliyorsunuz. Liderin 9 puan gerisindeysek bunun sorumlusu benim" dedi.
GİTMESİ GEREKEN İSİMLER VAR!
Tecrübeli çalıştırıcı, "Belli transferler yapılacak ama bazı oyuncuların gitmesi gerekiyor. Gitmesi gereken oyuncular vardı ama Alvaro Negredo gitti. Bunlara kulüp karar verir" diyerek sözlerini tamamladı.
NECİP DE SINIFTA KALDI
Beşiktaş'ta stoperde oynayan Necip Uysal, birçok pozisyon hatası yaparken -biri iptal olan- 2 golde de vurması gereken kafayı vuramadı. 9 pas hatası yaparak sahanın en kötülerinden oldu.
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