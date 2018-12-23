Süper Lig'de 17. hafta maçları oynanıyor. Bugün oynanan maçlar ile birlikte yeniden şekillenen puan durumu tablosuna göre Başakşehir 35 puanla ilk yarıyı lider kapattı. Bugünün son maçı Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak. Yarın iki maç ile birlikte sona erecek ilk yarının puan durumu tablosuna göre hangi takım kaçıncı sırada bulunuyor? İşte Süper Lig 17. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL)

Süper Lig'in 17. hafta maç sonuçlarına göre, puan durumu tablosu şu şekilde:

O G B M A Y AV P 1 Başakşehir 17 10 5 2 22 8 14 35 2 Trabzonspor 17 8 5 4 32 22 10 29 3 Yeni Malatyaspor 17 8 5 4 26 16 10 29 4 Kasımpaşa 17 9 2 6 37 28 9 29 5 Galatasaray 16 7 5 4 26 19 7 26 6 Beşiktaş 17 7 5 5 28 23 5 26 7 Antalyaspor 16 8 2 6 19 21 -2 26 8 Konyaspor 16 6 6 4 23 20 3 24 9 Sivasspor 16 6 6 4 22 19 3 24 10 Göztepe 17 7 1 9 18 19 -1 22 11 Bursaspor 17 4 9 4 17 17 0 21 12 Ankaragücü 17 6 2 9 17 26 -9 20 13 Kayserispor 17 5 4 8 15 25 -10 19 14 Alanyaspor 17 5 3 9 13 22 -9 18 15 BB Erzurumspor 17 3 7 7 16 22 -6 16 16 Akhisarspor 16 4 4 8 19 26 -7 16 17 Fenerbahçe 16 3 6 7 16 24 -8 15 18 Rizespor 17 1 9 7 19 28 -9 12

SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

22 ARALIK CUMARTESİ

Ankaragücü - Göztepe: 0 - 3

Alanyaspor - Başakşehir: 1 - 1

Kasımpaşa - Beşiktaş: 4 - 1

23 ARALIK PAZAR

BB Erzurumspor - Kayserispor: 1 - 1

Trabzonspor - Rizespor: 4 - 1

Bursaspor - Yeni Malatyaspor: 1 - 1

Galatasaray - Sivasspor:

24 ARALIK PAZARTESİ

Antalyaspor - Fenerbahçe:

Akhisarspor - Konyaspor: