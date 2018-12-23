Süper Lig'de 17. hafta maçları oynanıyor. Bugün oynanan maçlar ile birlikte yeniden şekillenen puan durumu tablosuna göre Başakşehir 35 puanla ilk yarıyı lider kapattı. Bugünün son maçı Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak. Yarın iki maç ile birlikte sona erecek ilk yarının puan durumu tablosuna göre hangi takım kaçıncı sırada bulunuyor? İşte Süper Lig 17. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL)
Süper Lig'in 17. hafta maç sonuçlarına göre, puan durumu tablosu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Başakşehir
|17
|10
|5
|2
|22
|8
|14
|35
|2
|Trabzonspor
|17
|8
|5
|4
|32
|22
|10
|29
|3
|Yeni Malatyaspor
|17
|8
|5
|4
|26
|16
|10
|29
|4
|Kasımpaşa
|17
|9
|2
|6
|37
|28
|9
|29
|5
|Galatasaray
|16
|7
|5
|4
|26
|19
|7
|26
|6
|Beşiktaş
|17
|7
|5
|5
|28
|23
|5
|26
|7
|Antalyaspor
|16
|8
|2
|6
|19
|21
|-2
|26
|8
|Konyaspor
|16
|6
|6
|4
|23
|20
|3
|24
|9
|Sivasspor
|16
|6
|6
|4
|22
|19
|3
|24
|10
|Göztepe
|17
|7
|1
|9
|18
|19
|-1
|22
|11
|Bursaspor
|17
|4
|9
|4
|17
|17
|0
|21
|12
|Ankaragücü
|17
|6
|2
|9
|17
|26
|-9
|20
|13
|Kayserispor
|17
|5
|4
|8
|15
|25
|-10
|19
|14
|Alanyaspor
|17
|5
|3
|9
|13
|22
|-9
|18
|15
|BB Erzurumspor
|17
|3
|7
|7
|16
|22
|-6
|16
|16
|Akhisarspor
|16
|4
|4
|8
|19
|26
|-7
|16
|17
|Fenerbahçe
|16
|3
|6
|7
|16
|24
|-8
|15
|18
|Rizespor
|17
|1
|9
|7
|19
|28
|-9
|12
SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
22 ARALIK CUMARTESİ
Ankaragücü - Göztepe: 0 - 3
Alanyaspor - Başakşehir: 1 - 1
Kasımpaşa - Beşiktaş: 4 - 1
23 ARALIK PAZAR
BB Erzurumspor - Kayserispor: 1 - 1
Trabzonspor - Rizespor: 4 - 1
Bursaspor - Yeni Malatyaspor: 1 - 1
Galatasaray - Sivasspor:
24 ARALIK PAZARTESİ
Antalyaspor - Fenerbahçe:
Akhisarspor - Konyaspor:
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