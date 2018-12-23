Mustafa Kapı kimdir? Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor ile karşılaştı. Ligin ilk yarısını 3 puan alarak tamamlayan Galatasaray'da son dakikalarda oyuna giren genç oyuncu Mustafa Kapı günün en çok aranılan isimleri arasında yer aldı. Peki, Mustafa Kapı kimdir? Mustafa Kapı kaç yaşında? İşte Mustafa Kapı'nın hayat hikayesi...

MUSTAFA KAPI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Kapı, 8 Ağustos 2002 tarihinde dünyaya geldi. 16 yaşındaki futbolcu, bu sezon U19 Ligi'nde 8 maça çıktı ve 4 gol attı. U21 Ligi'nde de tek maça çıkan genç yıldız, Kayserispor filelerini de havalandırmayı başarmıştı.

UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın 19 yaş altı takımında da forma giyen Mustafa Kapı, sarı-kırmızılıların Schalke karşısında aldığı 2-1'lik galibiyette de başrollerden birini oynamıştı. Mücadelenin 76. dakikada skoru 2-1'e getiren golü kaydetmişti.

U17 Milli Takımı'nda 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı 3 maçta forma giyen Kapı, 2 asistle yıldızlaşmıştı. U14, U15, U16 Milli Takımları olmak üzere milli formayı sırtına geçiren Mustafa Kapı, Milli Takım'ın Mart 2018'de çıkardığı yeni formalarda da forma yüzü olmuştu.

16 yaşındaki futbolcu orta sahasının ortasında 10 numaralı formayı giyiyor.