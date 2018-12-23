Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası dev derbiye sahne oldu. Galatasaray sahadan 84-74'lük skorla galip ayrıldı.
15.15'te başlayan mücadelede Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor.
GALATASARAY - FENERBAHÇE BEKO: 84-74
3. Çeyrek Sonucu: 59-52
İlk Yarı Sonucu: 43-38
İlk Çeyrek Sonucu: 25-16
İLK 5'LER
Galatasaray: Tai Webster, Aaron Harrison, Göksenin Köksal, Nigel Hayes, Zach Auguste
Fenerbahçe Beko: Melih, Ali Muhammed, Kalinic, Lauvergne, Ahmet
MAÇTAN NOTLAR
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan derbi maça sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede tribünlerin önemli kısmını doldurarak takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların ısınmaya çıkmasıyla birlikte sevgi gösterilerinde bulundu.
BAŞKANLAR MAÇI İZLEDİ
Galatasaray ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan karşılaşmayı, kulüp başkanları tribünde takip etti.
Salona öncelikle Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ardından da Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç geldi.
"ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN" KAMPANYASINA DESTEK
Galatasaray Kulübü, derbi öncesinde "Çocuklar üşümesin" kampanyasıyla, köy okullarına destek olmak için bir organizasyon düzenledi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesinde GSStore stantlarından 10 liraya atkı, bere ve eldiven alan sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaraylı oyuncuların ısınmaya çıktıkları sırada bu ürünleri sahaya atarak kampanyaya destek verdi.
Toplanan ürünler, "Çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında köy okullarına bağışlanacak.
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