Abdurrahim Albayrak özür diledi!

Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulundu.

"OCAK AYINDA..."

"İnşallah Ocak ayında yapacağımız transferlerle camiamızın daha da keyif alacağı bir takım oluşturacağız."

"ŞİMDİ UYUYACAĞIM VE..."

"Çok yoruldum, şimdi uyuyacağım ve 24 saat kalkmayacağım."

"GALATASARAY TARAFTARINDAN AYRI AYRI ÖZÜR DİLİYORUM"

"Galatasaray şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesidir. Belki daha önce kelimeleri yanlış kullandım ve Galatasaray taraftarını üzdüm. Mağlubiyetten sonra konuşmak zor oluyor. Üzdüğüm tüm Galatasaray taraftarından ayrı ayrı özür diliyorum."