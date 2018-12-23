Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 23.12.2018 22:21

özür diledi!

'de 'u 4-2 mağlup eden 'da ikinci başkan , üzdüğü taraftarlardan özür dilerken hakkında konuştu.

Abdurrahim Albayrak özür diledi!

'de 'u 4-2 mağlup eden 'da ikinci başkan açıklamalarda bulundu.

"OCAK AYINDA..."
"İnşallah Ocak ayında yapacağımız lerle camiamızın daha da keyif alacağı bir takım oluşturacağız."

"ŞİMDİ UYUYACAĞIM VE..."
"Çok yoruldum, şimdi uyuyacağım ve 24 saat kalkmayacağım."

"GALATASARAY TARAFTARINDAN AYRI AYRI ÖZÜR DİLİYORUM"
"Galatasaray şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesidir. Belki daha önce kelimeleri yanlış kullandım ve Galatasaray taraftarını üzdüm. Mağlubiyetten sonra konuşmak zor oluyor. Üzdüğüm tüm Galatasaray taraftarından ayrı ayrı özür diliyorum."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriAbdurrahim Albayrak özür diledi!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar