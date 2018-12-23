Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Bursaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Bursaspor, 45. dakikada Umut Nayır'ın attığı rövaşata golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Yeni Malatyaspor, 46. dakikada Guilherme ile skoru eşitlemeyi başardı.



Bursaspor'da Aytaç Kara, 90+9'da penaltı kaçırdı.



Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 29'a yükseltti ve ilk devreyi üçüncü sırada kapattı. Bursaspor ise araya 21 puan ile gitti.



Bursaspor, ikinci yarının ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise evinde Göztepe ile karşılaşacak.