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  • 23.12.2018 16:05
  • Son Güncelleme: 23.12.2018 18:21

ile berabere kaldı

Evkur , 'in 17. haftasında deplasmanda  ile karşılaştı. Bein ts 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanan Bursaspor-Yeni Malatyaspor maçında puanlar paylaşıldı. Bursaspor-Yeni Malatyaspor karşılaşması 1-1'lik skorla sonuçlanırken, maçın son saniyelerinde kaçan penaltı çok konuşuldu.

Bursa'da puanlar paylaşıldı

'in 17. haftasında ile karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Bursa, 45. dakikada Umut Nayır'ın attığı rövaşata golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Yeni Malatyaspor, 46. dakikada Guilherme ile skoru eşitlemeyi başardı.

Bursaspor'da Aytaç Kara, 90+9'da penaltı kaçırdı.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 29'a yükseltti ve ilk devreyi üçüncü sırada kapattı. Bursaspor ise araya 21 puan ile gitti.

Bursaspor, ikinci yarının ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise evinde Göztepe ile karşılaşacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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