Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında BB Erzurumspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ı getirdikten sonra 2 maçta 2 galibiyet alan Kayserispor ile Süper Lig'de son 3 maçta kazanamayan BB Erzurumspor mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın 32. dakikasında Sapunaru'nun golüyle öne geçen Kayserispor'a, 45+4'te Taylan Antalyalı karşılık verdi ve atılan bu gollerle iki takım da 1 puana razı oldu.

Kayserispor bu sonuçla devreyi 19 puanla tamamlarken, Erzurumspor da 16 puana yükseldi.

Kayserispor'un golünün ardından iki takım futbolcuları arasında kısa süreli arbede yaşandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Kravets'in şutunu Sehic kornere çeldi.

22. dakikada sağ kanattan Deniz'in kullandığı serbest vuruşta Kravets'in kafa vuruşu yandan auta gitti.

28. dakikada sağ kanattan Emrah'ın ortasında kale önünde Özer'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

GOL! 32. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında arka direkte topu önünde bulan Sapunaru düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Kayserispor'un bulduğu golün ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Hakem Hüseyin Göçek VAR incelemesinin ardından dakikalar 38'i gösterdiğinde toplam 4 futbolcuya sarı kart gösterdi.

GOL! 45+4'te Erzurumspor beraberlik golünü buldu. Sağ kanatta Emrah Başsan'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya Taylan Antalyalı çok iyi yükseldi ve köşeye vurduğu kafa filelerle buluştu: 1-1.

49'ncu dakikada BB. Erzurumspor'un atağında Emrah'ın ortasında kaleci Muammer topu elinden kaçırdı. Muammer son anda topu uzaklaştırınca mavi-beyazlılar, topun kale çizgisini geçtiği için gol itirazında bulundu. Hakem Hüseyin Göçek devam kararı verdi.

55'nci dakikada gol için rakip kaleye baskı kuran BB. Erzurumspor'da İbrahim'in ceza alanı içinde sert şutunda top az farkla üsten auta çıktı.

66'ncı dakikada Kayserispor ceza sahasına giren Thy, sert vurdu. Kaleci Muammer, bacakları arasından ağlara giden topu son anda kontrol etti.

74'ncü dakikada ani gelişen Kayserispor atağında Atilla'nın ortasını BB Erzurumspor defansı ıska geçti. Kaleci Sehic'le karşı karşıya kalan Bilal, topa dokunamayınca atak autla bitti.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.